LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: si parte! Subito protagonisti tiro a volo, tiro con l’arco e le bocce (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 10.00 Si parte con la giornata di gare in quel di Orano. 09.55 tiro A SEGNO – Inizia il programma della disciplina. Dalle 10.15 le qualificazioni del Mixed Team di pistola 10m. Per l’Italia le coppie in gara sono Luca Tesconi/Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini/Maria Varricchio. 09.50 tiro A volo – Alle 10.30 l’inizio del secondo turno di qualifica dello skeet maschile: ci sono Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro. 09.45 tiro A volo – Alle 10 l’inizio del secondo turno di qualifica dello skeet femminile: ci sono Diana ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 10.00 Si parte con la giornata di gare in quel di Orano. 09.55A SEGNO – Inizia il programma della disciplina. Dalle 10.15 le qualificazioni del Mixed Team di pistola 10m. Per l’Italia le coppie in gara sono Luca Tesconi/Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini/Maria Varricchio. 09.50– Alle 10.30 l’inizio del secondo turno di qualifica dello skeet maschile: ci sono Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro. 09.45– Alle 10 l’inizio del secondo turno di qualifica dello skeet femminile: ci sono Diana ...

