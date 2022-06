LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: pioggia di podi in arrivo. L’Italia inizia la risalita nel medagliere! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata dei Giochi del Mediterraneo 2022. Ad Orano, in Algeria, oggi verranno assegnati ben 36 titoli contro i 29 distribuiti finora: si preannuncia una pioggia di medaglie per L’Italia, con 12 ori in palio nelle bocce, 10 nella ginnastica, 6 nella lotta, 5 nel judo, 3 nel tiro. La spedizione azzurra potrà contare sulle medaglie certe derivanti dalle finali per l’oro e su quelle possibili nelle sfide per il bronzo raggiunte nelle bocce e nella lotta femminile, ma c’è grande attesa per le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA Buongiorno e benvenuti allatestuale della sesta giornata deidel. Ad Orano, in Algeria, oggi verranno assegnati ben 36 titoli contro i 29 distribuiti finora: si preannuncia unadi medaglie per, con 12 ori in palio nelle bocce, 10 nella ginnastica, 6 nella lotta, 5 nel judo, 3 nel tiro. La spedizione azzurra potrà contare sulle medaglie certe derivanti dalle finali per l’oro e su quelle possibili nelle sfide per il bronzo raggiunte nelle bocce e nella lotta femminile, ma c’è grande attesa per le ...

Pubblicità

Nextplayer_it : Annunciati i giochi gratuiti Xbox Live Gold per luglio 2022 - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 29 giugno si preannuncia una pioggia di medaglie per l’Italia! 36 tit… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica, Conyedo d'argento, bronzi da lotta e bocce - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 29 giugno, si preannuncia una pioggia di medaglie per l'Italia! 36 ti… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica Conyedo d’argento bronzi da lotta e bocce… -