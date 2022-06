LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia vince il suo primo oro di giornata. Asia D’Amato brilla nel volteggio, bronzo per Angela Andreoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.15 GINNASTICA ARTISTICA – Uno straordinario 14.000 (5.8 il D Score) per Giorgia Villa. Martina Maggio a breve in pedana. l’Italia è vicinissima a un possibile secondo oro. 11.13 BOCCE – Saverio Amorino e Andrea Chiapello si sono fatti superare: ora sono sotto 4-5 contro la Spagna nella finale per il bronzo della Petanque. 11.10 GINNASTICA ARTISTICA – E’ il momento della finale alle parallele. l’Italia punta su Martina Maggio e Giorgia Villa. 11.07 BOCCE – Saverio Amorino e Andrea Chiapello avanti 4-3 sulla Spagna nella finale per il bronzo della Petanque. 11.04 GINNASTICA – Asia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.15 GINNASTICA ARTISTICA – Uno straordinario 14.000 (5.8 il D Score) per Giorgia Villa. Martina Maggio a breve in pedana.è vicinissima a un possibile secondo oro. 11.13 BOCCE – Saverio Amorino e Andrea Chiapello si sono fatti superare: ora sono sotto 4-5 contro la Spagna nella finale per ildella Petanque. 11.10 GINNASTICA ARTISTICA – E’ il momento della finale alle parallele.punta su Martina Maggio e Giorgia Villa. 11.07 BOCCE – Saverio Amorino e Andrea Chiapello avanti 4-3 sulla Spagna nella finale per ildella Petanque. 11.04 GINNASTICA –...

