LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia si scatena! Già 5 ori tra ginnastica artistica e bocce! Al via le finali di tiro a volo (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 14:37 tiro A volo – Al via la finalissima dello skeet femminile. Diana Bacosi e Martina Bartolomei a caccia del podio. 14:35 TENNISTAvolo – In mattinata Mihai Bobocica ha superato il portoghese Andrade per 4-2. Attendiamo i risultati di Piccolin e Stoyanov. 14:32 JUDO – E vola in finale Matteo Pisas. Bravissimo il torinese, che resiste sino all’ultimo istante ai tentativi disperati di rimonta del suo avversario. 14:27 JUDO – Inizia la semifinale dei 66 kg maschili. Matteo Piras affronta il serbo Buncic. 14:24 BOCCE – Dopo i bronzi di Flavia Morelli e del doppio maschile della petanque, e soprattutto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 14:37– Al via lassima dello skeet femminile. Diana Bacosi e Martina Bartolomei a caccia del podio. 14:35 TENNISTA– In mattinata Mihai Bobocica ha superato il portoghese Andrade per 4-2. Attendiamo i risultati di Piccolin e Stoyanov. 14:32 JUDO – E vola in finale Matteo Pisas. Bravissimo il torinese, che resiste sino all’ultimo istante ai tentativi disperati di rimonta del suo avversario. 14:27 JUDO – Inizia la semifinale dei 66 kg maschili. Matteo Piras affronta il serbo Buncic. 14:24 BOCCE – Dopo i bronzi di Flavia Morelli e del doppio maschile della petanque, e soprattutto ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia padrona, poker d'oro con D'Amato, Maggio… - lillydessi : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia si scatena! Già 5 ori tra ginnastica artistica e bocce! - OA… - likeasowoozoo : jungkook mettiti in live mentre giochi, fai partire la tua cicciogamer era - GennaroMoffa : RT @FedPugilistica: ?? #Jmoran22 ???? ?? 4° 52 Kg Serra vs ???? 15 ??4° 60 Kg Canonico vs ???? 17.30 ??4° 63 Kg Malanga vs ???? 19.15 ??4° 69 Kg Cavalla… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato è d’oro al volteggio! L’Italia ora punta su Giorgia Vill… -