LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 16.00 SKEET – Al via la finale maschile, per l’Italia Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti 15.57 GINNASTICA ARTISTICA – Il programma di gare prevede poi la finale al cavallo con maniglie, quella agli anelli, al volteggio, alle parallele pari e alla sbarra. 15.55 GINNASTICA ARTISTICA – A breve scatterà la finale maschile al corpo libero. Al via il nostro Nicola Bartolini 15.50 TIRO CON L’ARCO – Alle ore 16.15 prenderanno il via gli ottavi di finale della gara a squadre. l’Italia sarà in scena con Musolesi, Nespoli e Paoli 15.45 SKEET – ED è ANCORA ORO ITALIAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! MARTINA BARTOLOMEI VINCE LA GARA!!!!!!! Seconda la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 16.00 SKEET – Al via la finale maschile, perTammaro Cassandro e Gabriele Rossetti 15.57 GINNASTICA ARTISTICA – Il programma di gare prevede poi la finale al cavallo con maniglie, quella agli anelli, al volteggio, alle parallele pari e alla sbarra. 15.55 GINNASTICA ARTISTICA – A breve scatterà la finale maschile al corpo libero. Al via il nostro Nicola Bartolini 15.50 TIRO CON L’ARCO – Alle ore 16.15 prenderanno il via gli ottavi di finale della gara a squadre.sarà in scena con Musolesi, Nespoli e Paoli 15.45 SKEET – ED è ANCORA ORO ITALIAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! MARTINA BARTOLOMEI VINCE LA GARA!!!!!!! Seconda la ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia padrona, poker d'oro con D'Amato, Maggio… - lillydessi : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia si scatena! Già 5 ori tra ginnastica artistica e bocce! - OA… - likeasowoozoo : jungkook mettiti in live mentre giochi, fai partire la tua cicciogamer era - GennaroMoffa : RT @FedPugilistica: ?? #Jmoran22 ???? ?? 4° 52 Kg Serra vs ???? 15 ??4° 60 Kg Canonico vs ???? 17.30 ??4° 63 Kg Malanga vs ???? 19.15 ??4° 69 Kg Cavalla… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato è d’oro al volteggio! L’Italia ora punta su Giorgia Vill… -