LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Cascata di ori e primo posto nel medagliere! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 17.40 GINNASTICA ARTISTICA – Nikolaos Iliopoulos pasticcia in uscita e con 12.700 è ultimo. Vittoria per Ibrahim Colak, Marco Lodadio è quarto con lo stesso punteggio del terzo classificato, ma l’azzurro è fuori dal podio a causa di una nota D più elevata. Vi ricordiamo infatti che a parità di punteggio viene premiato il ginnasta con l’esecuzione più elevata. La prossima finale in programma sarà quella al volteggio, con due azzurri impegnati: Matteo Levantesi e Nicola Bartolini. 17.35 TIRO CON L’ARCO – Gli azzurri, qualificati in semifinale grazie alla netta affermazione (6-0) contro Cipro, se la vedranno in semifinale contro la vincente tra Slovenia e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 17.40 GINNASTICA ARTISTICA – Nikolaos Iliopoulos pasticcia in uscita e con 12.700 è ultimo. Vittoria per Ibrahim Colak, Marco Lodadio è quarto con lo stesso punteggio del terzo classificato, ma l’azzurro è fuori dal podio a causa di una nota D più elevata. Vi ricordiamo infatti che a parità di punteggio viene premiato il ginnasta con l’esecuzione più elevata. La prossima finale in programma sarà quella al volteggio, con due azzurri impegnati: Matteo Levantesi e Nicola Bartolini. 17.35 TIRO CON L’ARCO – Gli azzurri, qualificati in semifinale grazie alla netta affermazione (6-0) contro Cipro, se la vedranno in semifinale contro la vincente tra Slovenia e ...

