LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: L’Italia insegue la Turchia nel medagliere (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.13 BOCCE – In corso la finale per l’oro della Lyonnaise femminile con l’azzurra Valentina Basei attualmente sul 7-7 con la turca Buket Ozturk. 19.10 GINNASTICA – ARGENTO E BRONZO ITALIA! Il turco Adem Asil conquista l’oro nella prova del volteggio con un enorme 15.075 di media, ma L’Italia festeggia con Nicola Bartolini (14.475) e Matteo Levantesi (14.200), rispettivamente secondo e terzo. 19.07 PALLANUOTO – L’Italia cede alla Serbia nella semifinale del torneo maschile (8-7). Il Settebello U18 andrà dunque a giocarsi la finale per il bronzo. 19.04 JUDO – ARGENTO ITALIA! Giulia Caggiano cede alla serba Marica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.13 BOCCE – In corso la finale per l’oro della Lyonnaise femminile con l’azzurra Valentina Basei attualmente sul 7-7 con la turca Buket Ozturk. 19.10 GINNASTICA – ARGENTO E BRONZO ITALIA! Il turco Adem Asil conquista l’oro nella prova del volteggio con un enorme 15.075 di media, mafesteggia con Nicola Bartolini (14.475) e Matteo Levantesi (14.200), rispettivamente secondo e terzo. 19.07 PALLANUOTO –cede alla Serbia nella semifinale del torneo maschile (8-7). Il Settebello U18 andrà dunque a giocarsi la finale per il bronzo. 19.04 JUDO – ARGENTO ITALIA! Giulia Caggiano cede alla serba Marica ...

