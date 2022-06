LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia insegue la Turchia nel medagliere (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.07 BOCCE – San Marino avanti 9-3 sull’Italia nella finale per l’oro del doppio femminile Raffa. 20.04 LOTTA LIBERA – Tra poco prenderà il via il programma con l’Italia che andrà a giocarsi tre finali per il bronzo con Emanuela Liuzzi (50 kg), Carmen Di Dio (53 kg) e Dalma Caneva (68 kg), poi una per l’oro con Enrica Rinaldi che sfiderà la turca Yigit per il gradino più alto del podio. 20.01 medagliere – Con 10 ori, 18 argenti e 13 bronzi l’Italia insegue la Turchia (15 ori, 6 argenti, 11 bronzi), seguono Algeria, Egitto, Francia, Serbia e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.07 BOCCE – San Marino avanti 9-3 sulnella finale per l’oro del doppio femminile Raffa. 20.04 LOTTA LIBERA – Tra poco prenderà il via il programma conche andrà a giocarsi tre finali per il bronzo con Emanuela Liuzzi (50 kg), Carmen Di Dio (53 kg) e Dalma Caneva (68 kg), poi una per l’oro con Enrica Rinaldi che sfiderà la turca Yigit per il gradino più alto del podio. 20.01– Con 10 ori, 18 argenti e 13 bronzila(15 ori, 6 argenti, 11 bronzi), seguono Algeria, Egitto, Francia, Serbia e ...

