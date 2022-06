LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia sugli scudi! Cascata di ori e primato nel medagliere! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 18.46 PALLANUOTO – Azzurri in grande difficoltà nella semfinale contro la Serbia: dopo due quarti, il passivo è di 5-1. 18.43 JUDO – Si deve accontentare dell’argento Matteo Piras nei -66 kg: l’azzurro è stato sconfitto dall’egiziano Abdelmawgoud, subendo l’iniziativa del rivale: prima un waza-ari e poi un ippon hanno posto fine al confronto dopo 1:46. 18.41 JUDO – Iniziato anche il match per l’oro dei -66 kg tra Matteo Piras e l’egiziano Mohamed Abdelmawgoud. 18.40 BOCCE – Niente da fare per Luigi Grattapaglia nella Finale per l’oro del tiro di precisione: 24-28 per il francese Sebastien Belay. Argento, quindi, per il nostro portacolori. E’, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 18.46 PALLANUOTO – Azzurri in grande difficoltà nella semfinale contro la Serbia: dopo due quarti, il passivo è di 5-1. 18.43 JUDO – Si deve accontentare dell’argento Matteo Piras nei -66 kg: l’azzurro è stato sconfitto dall’egiziano Abdelmawgoud, subendo l’iniziativa del rivale: prima un waza-ari e poi un ippon hanno posto fine al confronto dopo 1:46. 18.41 JUDO – Iniziato anche il match per l’oro dei -66 kg tra Matteo Piras e l’egiziano Mohamed Abdelmawgoud. 18.40 BOCCE – Niente da fare per Luigi Grattapaglia nella Finale per l’oro del tiro di precisione: 24-28 per il francese Sebastien Belay. Argento, quindi, per il nostro portacolori. E’, ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia padrona, poker d'oro con D'Amato, Maggio… - lillydessi : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia si scatena! Già 5 ori tra ginnastica artistica e bocce! - OA… - likeasowoozoo : jungkook mettiti in live mentre giochi, fai partire la tua cicciogamer era -