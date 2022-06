LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia scatenata! Cascata di ori e primo posto nel medagliere! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 17.59 BOCCE – E’ argento per Stefano Pegoraro nel tiro progressivo: l’azzurro è stato sconfitto nella Finale per l’oro dal francese Alexandre Chirat per 46-45. 17.56 TIRO CON L’ARCO – Sarà Italia-Grecia la sfida nella prova a squadre femminile che metterà in palio un posto per la Finale per l’oro. 17.53 BOXE – VITTORIA PER GIUSEPPE CANONICO!!! L’azzurro impegnato nei quarti di finale dei 60 kg contro il bosniaco Nikola Ivkovic si è imposto con giudizio unanime e dunque approda alle semifinali della sua categoria. 17.49 GINNASTICA ARTISTICA – La prossima finale in programma sarà quella al volteggio, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 17.59 BOCCE – E’ argento per Stefano Pegoraro nel tiro progressivo: l’azzurro è stato sconfitto nella Finale per l’oro dal francese Alexandre Chirat per 46-45. 17.56 TIRO CON L’ARCO – Sarà-Grecia la sfida nella prova a squadre femminile che metterà in palio unper la Finale per l’oro. 17.53 BOXE – VITTORIA PER GIUSEPPE CANONICO!!! L’azzurro impegnato nei quarti di finale dei 60 kg contro il bosniaco Nikola Ivkovic si è imcon giudizio unanime e dunque approda alle semifinali della sua categoria. 17.49 GINNASTICA ARTISTICA – La prossima finale in programma sarà quella al volteggio, ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia padrona, poker d'oro con D'Amato, Maggio… - lillydessi : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia si scatena! Già 5 ori tra ginnastica artistica e bocce! - OA… - likeasowoozoo : jungkook mettiti in live mentre giochi, fai partire la tua cicciogamer era -