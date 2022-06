LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia in corsa per l’oro nella lotta e nelle bocce (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 19.49 GINNASTICA – Questo il podio dell’ultima finale di giornata: vittoria per il cipriota Marios Georgiou con 14,300, Turchia sul secondo e sul terzo gradino del podio con Adem Asil (13,950) e Ahmet Onder (13.600). Matteo Levantesi chiude quinto con un più che discreto 13,450, grande giornata per l’azzurro. 19.46 bocce – San Marino allunga sul 5-1 con l’Italia nella finale del doppio femminile Raffa. 19.43 GINNASTICA – L’ultima finale in programma è quella alla sbarra, per l’Italia ancora una volta Matteo Levantesi! 19.40 PUGILATO – In corso il match dei quarti di finale dei 63 kg ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 19.49 GINNASTICA – Questo il podio dell’ultima finale di giornata: vittoria per il cipriota Marios Georgiou con 14,300, Turchia sul secondo e sul terzo gradino del podio con Adem Asil (13,950) e Ahmet Onder (13.600). Matteo Levantesi chiude quinto con un più che discreto 13,450, grande giornata per l’azzurro. 19.46– San Marino allunga sul 5-1 con l’finale del doppio femminile Raffa. 19.43 GINNASTICA – L’ultima finale in programma è quella alla sbarra, per l’ancora una volta Matteo Levantesi! 19.40 PUGILATO – In corso il match dei quarti di finale dei 63 kg ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia e Turchia si danno battaglia a colpi di ori! Medagliere incert… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia padrona, poker d'oro con D'Amato, Maggio… - lillydessi : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia si scatena! Già 5 ori tra ginnastica artistica e bocce! - OA… -