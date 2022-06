LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia e Turchia si danno battaglia a colpi di ori! Medagliere incertissimo (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 18.56 PALLANUOTO – Strepitosi gli azzurri che hanno infilato una serie di 3-0 e si sono portati a contatto con la Serbia sul finire del terzo quarto (6-5) nella semifinale in corso. 18.54 PALLANUOTO – Serbia che va a segno a 4’10” dal termine del terzo quarto, portando il vantaggio sull’Italia in questa semifinale sul 6-2. 18.53 JUDO – In corso la Finale per l’oro dei -57 kg femminili con Giulia Caggiano, opposta alla serba Marica Perisic. 18.53 BOXE – Ottime notizie per i colori azzurri da Vincenzo Fiaschetti: il pugile nostrano ha staccato il biglietto per la Finale dei pesi supermassimi, prevalendo contro il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 18.56 PALLANUOTO – Strepitosi gli azzurri che hanno infilato una serie di 3-0 e si sono portati a contatto con la Serbia sul finire del terzo quarto (6-5) nella semifinale in corso. 18.54 PALLANUOTO – Serbia che va a segno a 4’10” dal termine del terzo quarto, portando il vantaggio sull’in questa semifinale sul 6-2. 18.53 JUDO – In corso la Finale per l’oro dei -57 kg femminili con Giulia Caggiano, opposta alla serba Marica Perisic. 18.53 BOXE – Ottime notizie per i colori azzurri da Vincenzo Fiaschetti: il pugile nostrano ha staccato il biglietto per la Finale dei pesi supermassimi, prevalendo contro il ...

