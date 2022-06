LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: finali per Piras e Caggiano nel judo, avanza Serra nella boxe (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:16 PUGILATO – avanza in semifinale nella categoria 52 kg Federico Emilio Serra, che batte ai punti lo spagnolo Martin Molina Salvador. 15:09 judo – Ricapitoliamo la situazione degli italiani in lotta per una medaglia. Dalle 17.00 ci si batterà per il podio, a cominciare da Sofia Petitto (48 kg) che va alla caccia del bronzo. Circa un’ora dopo spazio alle finali per l’oro. Matteo Piras (66 kg) se la vedrà con l’egiziano Abdelmawagoud, Sofia Caggiano (57 kg) sfiderà la serba Marica Perisic. 14:57 judo – Bravissima Giulia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:16 PUGILATO –in semifinalecategoria 52 kg Federico Emilio, che batte ai punti lo spagnolo Martin Molina Salvador. 15:09– Ricapitoliamo la situazione degli italiani in lotta per una medaglia. Dalle 17.00 ci si batterà per il podio, a cominciare da Sofia Petitto (48 kg) che va alla caccia del bronzo. Circa un’ora dopo spazio alleper l’oro. Matteo(66 kg) se la vedrà con l’egiziano Abdelmawagoud, Sofia(57 kg) sfiderà la serba Marica Perisic. 14:57– Bravissima Giulia ...

