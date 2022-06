LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: bocce e ginnastica artistica, l’Italia va a caccia di medaglie (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medaglieRE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 10.55 ginnastica – Asia D’Amato è in testa, al terzo posto l’altra azzurra in concorso: ossia Angela Andreoli. 10.52 ginnastica – Asia D’Amato vede la vittoria: complicato che altre quattro pretendenti restanti possano raggiungerla. 10.50 ginnastica – Asia D’Amato al comando nel volteggio: 13.900 per il secondo salto e media di 13.875. 10.46 bocce – Petanque: Saverio Amorino e Andrea Chiapello ribaltano momentaneamente l’esito di questa finale per il bronzo contro la Spagna. Ora sono sul 4-2. 10.43 bocce – Petanque: Saverio Amorino e Andrea Chiapello pareggiano i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 10.55– Asia D’Amato è in testa, al terzo posto l’altra azzurra in concorso: ossia Angela Andreoli. 10.52– Asia D’Amato vede la vittoria: complicato che altre quattro pretendenti restanti possano raggiungerla. 10.50– Asia D’Amato al comando nel volteggio: 13.900 per il secondo salto e media di 13.875. 10.46– Petanque: Saverio Amorino e Andrea Chiapello ribaltano momentaneamente l’esito di questa finale per il bronzo contro la Spagna. Ora sono sul 4-2. 10.43– Petanque: Saverio Amorino e Andrea Chiapello pareggiano i ...

