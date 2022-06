LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato è d’oro al volteggio! L’Italia ora punta su Giorgia Villa (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.24 BOCCE – Saverio Amorino e Andrea Chiapello pareggiano i conti contro la Spagna. Ora la finale per il bronzo del doppio maschile di Petanque è sul 5-5. 11.20 GINNASTICA ARTISTICA – Martina Maggio mette a referto un buonissimo 13.850 (6.0 il D Score). Questo le vale il secondo posto alle spalle di Giorgia Villa. Italia lanciata verso la doppietta. 11.18 TIRO A VOLO – Nello skeet femminile, in attesa dell’ultima serie di tiri di qualifica, Diana Bacosi è in virtuale seconda posizione con 96/100, mentre Martina Bartolomei è un po’ più indietro 92/100. 11.15 GINNASTICA ARTISTICA – Uno straordinario 14.000 (5.8 il D Score) per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.24 BOCCE – Saverio Amorino e Andrea Chiapello pareggiano i conti contro la Spagna. Ora la finale per il bronzo del doppio maschile di Petanque è sul 5-5. 11.20 GINNASTICA ARTISTICA – Martina Maggio mette a referto un buonissimo 13.850 (6.0 il D Score). Questo le vale il secondo posto alle spalle di. Italia lanciata verso la doppietta. 11.18 TIRO A VOLO – Nello skeet femminile, in attesa dell’ultima serie di tiri di qualifica, Diana Bacosi è in virtuale seconda posizione con 96/100, mentre Martina Bartolomei è un po’ più indietro 92/100. 11.15 GINNASTICA ARTISTICA – Uno straordinario 14.000 (5.8 il D Score) per ...

