LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: a breve inizia la giornata di gare! Italia con tante chance di medaglia (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 09.45 TIRO A VOLO – Alle 10 l’inizio del secondo turno di qualifica dello skeet femminile: ci sono Diana Bacosi e Martina Bartolomei. 09.40 BOCCE – Nella Petanque, Saverio Amorino e Andrea Chiapello si giocano il bronzo nella finale del doppio maschile contro la Spagna. 09.40 TIRO CON L’ARCO – Alle 10 partirà il ranking round femminile. Per l’Italia in gara: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati. 09.35 TIRO CON L’ARCO – Alle 10 partirà il ranking round maschile. Per l’Italia in gara: Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. 09.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 09.45 TIRO A VOLO – Alle 10 l’inizio del secondo turno di qualifica dello skeet femminile: ci sono Diana Bacosi e Martina Bartolomei. 09.40 BOCCE – Nella Petanque, Saverio Amorino e Andrea Chiapello si giocano il bronzo nella finale del doppio maschile contro la Spagna. 09.40 TIRO CON L’ARCO – Alle 10 partirà il ranking round femminile. Per l’in gara: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati. 09.35 TIRO CON L’ARCO – Alle 10 partirà il ranking round maschile. Per l’in gara: Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. 09.30 Buongiorno e benvenuti alla...

