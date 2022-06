LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 8 ori per l’Italia, ma la Turchia fa paura resta davanti nel medagliere (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.22 TENNIS – Break di Arnaldi e Passaro che nel primo set della semifinale di doppio maschile sono avanti 4-1 sui turchi Agabigun/Ilkel. 20.19 BOCCE – ARGENTO ITALIA! Le azzurre Flavia Morelli e Ilaria Treccani cedono 12-3 alle sammarinesi Anna Maria Ciucci e Stella Paoletti nella finale del doppio femminile Raffa. 20.16 LOTTA LIBERA – Emanuela Liuzzi cede alla tunisina Sarra Hamdi nella finale per il bronzo dei 50 kg. 20.13 BOCCE – San Marino allunga sul 12-3 con l’Italia nella finale per l’oro del doppio femminile Raffa. 20.10 LOTTA LIBERA – In corso la finale per il bronzo dei 50 kg con l’azzurra Liuzzi avanti 2-0 sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.22 TENNIS – Break di Arnaldi e Passaro che nel primo set della semifinale di doppio maschile sono avanti 4-1 sui turchi Agabigun/Ilkel. 20.19 BOCCE – ARGENTO ITALIA! Le azzurre Flavia Morelli e Ilaria Treccani cedono 12-3 alle sammarinesi Anna Maria Ciucci e Stella Paoletti nella finale del doppio femminile Raffa. 20.16 LOTTA LIBERA – Emanuela Liuzzi cede alla tunisina Sarra Hamdi nella finale per il bronzo dei 50 kg. 20.13 BOCCE – San Marino allunga sul 12-3 connella finale per l’oro del doppio femminile Raffa. 20.10 LOTTA LIBERA – In corso la finale per il bronzo dei 50 kg con l’azzurra Liuzzi avanti 2-0 sulla ...

