LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 8 ori per l’Italia, ma la Turchia fa paura e resta davanti nel medagliere (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.53 Il francese Fendero supera 3-0 l’egiziano Abdalla e avanza in semifinale nei 75 kg, ora il match tra Salvatore Cavallaro e il marocchino Zine Elabidine Amroug. 21.50 TENNIS – La coppia maltese Curmi/Norvegese conquista il secondo set al tie-break (7-5) con le azzurre Brancaccio/Zantedeschi, e allunga dunque la semifinale di doppio femminile. 21.47 LOTTA LIBERA – Successivamente Enrica Rinaldi andrà a caccia del nono oro di giornata per l’Italia nella finale dei 76 kg con la turca Yasemir Adar Yigit che chiuderà il programma odierno. 21.44 LOTTA LIBERA – Tra poco sarà il turno di Dalma Caneva che affronterà la tunisina Khadija ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.53 Il francese Fendero supera 3-0 l’egiziano Abdalla e avanza in semifinale nei 75 kg, ora il match tra Salvatore Cavallaro e il marocchino Zine Elabidine Amroug. 21.50 TENNIS – La coppia maltese Curmi/Norvegese conquista il secondo set al tie-break (7-5) con le azzurre Brancaccio/Zantedeschi, e allunga dunque la semifinale di doppio femminile. 21.47 LOTTA LIBERA – Successivamente Enrica Rinaldi andrà a caccia del nono oro di giornata pernella finale dei 76 kg con la turca Yasemir Adar Yigit che chiuderà il programma odierno. 21.44 LOTTA LIBERA – Tra poco sarà il turno di Dalma Caneva che affronterà la tunisina Khadija ...

