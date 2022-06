LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 4 ori dalla ginnastica artistica, l’Italia risale nel medagliere! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13:14 BOCCE – Scappa via Mattia Visconti!!! L’azzurro si aggiudica anche il mène numero 7 ed allunga sul 9-2 in questa finale per l’oro della raffa. 13:12 BADMINTON – Nei quarti di finale femminili Katharina Fink perde il primo set contro la turca Bayrak con lo score di 21-14. 13:08 – TIRO A SEGNO – Luca Tesconi e Chiara Giancamilli colgono il bronzo nel Mixed Team di pistola 10m. Bene gli azzurri, che piegano la coppia turca e conquistano una nuova medaglia per il contingente italiano. 13:05 JUDO – Nulla da fare per Diego Rea, sconfitto agli ottavi dei 60 kg dal turco Akkan. 13:02 BOCCE – A metà gara prova a scappar via Mattia Visconti, che nella finale per l’oro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13:14 BOCCE – Scappa via Mattia Visconti!!! L’azzurro si aggiudica anche il mène numero 7 ed allunga sul 9-2 in questa finale per l’oro della raffa. 13:12 BADMINTON – Nei quarti di finale femminili Katharina Fink perde il primo set contro la turca Bayrak con lo score di 21-14. 13:08 – TIRO A SEGNO – Luca Tesconi e Chiara Giancamilli colgono il bronzo nel Mixed Team di pistola 10m. Bene gli azzurri, che piegano la coppia turca e conquistano una nuova medaglia per il contingente italiano. 13:05 JUDO – Nulla da fare per Diego Rea, sconfitto agli ottavi dei 60 kg dal turco Akkan. 13:02 BOCCE – A metà gara prova a scappar via Mattia Visconti, che nella finale per l’oro ...

Pubblicità

GennaroMoffa : RT @FedPugilistica: ?? #Jmoran22 ???? ?? 4° 52 Kg Serra vs ???? 15 ??4° 60 Kg Canonico vs ???? 17.30 ??4° 63 Kg Malanga vs ???? 19.15 ??4° 69 Kg Cavalla… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato è d’oro al volteggio! L’Italia ora punta su Giorgia Vill… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D'Amato oro al volteggio - FedPugilistica : ?? #Jmoran22 ???? ?? 4° 52 Kg Serra vs ???? 15 ??4° 60 Kg Canonico vs ???? 17.30 ??4° 63 Kg Malanga vs ???? 19.15 ??4° 69 Kg Cav… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: si parte! Subito protagonisti tiro a volo tiro con l’arco e le bocce… -