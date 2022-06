LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: piovono medaglie con Bartoloni e Levantesi! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:43 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:41 L’Italia chiude quindi con un oro, due argenti ed un bronzo. Grandi prestazioni per Bartolini e Levantesi, c’è un po’ di rammarico per il quarto posto agli anelli di Lodadio, ma non ci si può di certo lamentare del bottino di squadra finale. 19:38 Questo il podio dell’ultima finale di giornata: vittoria per il cipriota Marios Georgiou con 14,300, Turchia sul secondo e sul terzo gradino del podio con Adem Asil (13,950) e Ahmet Onder (13.600). Matteo Levantesi chiude quinto con un più che discreto 13,450, grande giornata per l’azzurro. 19:35 Caduta anche per l’egiziano Ahemd Elmaraghy, che si ferma a 12.700. 19:32 Lo spagnolo Nicolau Mir paga una caduta e con 11.600 prenota l’ultima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:43 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:41 L’Italia chiude quindi con un oro, due argenti ed un bronzo. Grandi prestazioni per Bartolini e Levantesi, c’è un po’ di rammarico per il quarto posto agli anelli di Lodadio, ma non ci si può di certo lamentare del bottino di squadra finale. 19:38 Questo il podio dell’ultima finale di giornata: vittoria per il cipriota Marios Georgiou con 14,300, Turchia sul secondo e sul terzo gradino del podio con Adem Asil (13,950) e Ahmet Onder (13.600). Matteo Levantesi chiude quinto con un più che discreto 13,450, grande giornata per l’azzurro. 19:35 Caduta anche per l’egiziano Ahemd Elmaraghy, che si ferma a 12.700. 19:32 Lo spagnolo Nicolau Mir paga una caduta e con 11.600 prenota l’ultima ...

