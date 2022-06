LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: le Fate vogliono dominare le Finali di Specialità (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Le ginnaste si stanno preparando per fare il loro ingresso nel palazzetto. Ad aprire la giornata di Finali saranno le otto qualificate per l’atto conclusivo al volteggio. 10.22 Martina Maggio punta ad altre tre medaglie d’oro per eguagliare lo storico record di Vanessa Ferrari: al corpo libero e alla trave parte con i favori del pronostico, più difficile alle parallele. Giorgia Villa ha le carte in regola per sbancare sugli staggi. Asia D’Amato è la grande favorita al volteggio. 10.20 Ricordiamo che questo appuntamento deve essere visto come una tappa di avvicinamento agli eventi più importanti della stagione: gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre. Ai Giochi del Mediterraneo è importante provare gli esercizi e testare novità/accorgimenti. 10.18 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25 Le ginnaste si stanno preparando per fare il loro ingresso nel palazzetto. Ad aprire la giornata disaranno le otto qualificate per l’atto conclusivo al volteggio. 10.22 Martina Maggio punta ad altre tre medaglie d’oro per eguagliare lo storico record di Vanessa Ferrari: al corpo libero e alla trave parte con i favori del pronostico, più difficile alle parallele. Giorgia Villa ha le carte in regola per sbancare sugli staggi. Asia D’Amato è la grande favorita al volteggio. 10.20 Ricordiamo che questo appuntamento deve essere visto come una tappa di avvicinamento agli eventi più importanti della stagione: gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre. Aidelè importante provare gli esercizi e testare novità/accorgimenti. 10.18 ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica, Conyedo d'argento, bronzi da lotta e bocce - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica Conyedo d’argento bronzi da lotta e bocce… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica bronzi da lotta e bocce - #Giochi… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica azzurri a caccia di medagli nella lotta -… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio in trionfo, doppietta con Asia D… -