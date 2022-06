LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: le Fate provano a sbancare nelle finali di specialità (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE finali DI SPECIALITA’ MASCHILI DI Ginnastica AI Giochi DEL Mediterraneo DALLE 16.00 La doppietta di Martina Maggio e Asia D’Amato Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali di specialità di Ginnastica artistica femminile ai Giochi del Mediterraneo 2022. La competizione multisportiva giunge alla sua naturale conclusione per quanto concerne la Polvere di Magnesio, nel corso di questa mattinata si assegneranno i quattro titoli sui singoli attrezzi e l’Italia vuole sbancare. Le Fate puntano a un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLEDI SPECIALITA’ MASCHILI DIAIDELDALLE 16.00 La doppietta di Martina Maggio e Asia D’Amato Buongiorno e benvenuti alladelledidifemminile aidel. La competizione multisportiva giunge alla sua naturale conclusione per quanto concerne la Polvere di Magnesio, nel corso di questa mattinata si assegneranno i quattro titoli sui singoli attrezzi e l’Italia vuole. Lepuntano a un ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica, Conyedo d'argento, bronzi da lotta e bocce - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica Conyedo d’argento bronzi da lotta e bocce… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica bronzi da lotta e bocce - #Giochi… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica azzurri a caccia di medagli nella lotta -… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Martina Maggio in trionfo, doppietta con Asia D… -