LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato oro al volteggio (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 Ora tocca subito a Martina Maggio. 11.10 Uno stupendo 14.000 (5.8 il D Score) per Giorgia Villa. Oggettivamente soltanto Martina Maggio può batterla, sembra essere in saccoccia un altro oro per l’Italia. 11.08 Eccellente esercizio di Giorgia Villa! Ottime combinazioni sugli staggi, bene lo Shapo mezzo, qualche difficoltà sui giri in impugnata finali, uscita perfettamente stoppata. Grande sorriso della bergamasca che mette nel mirino la medaglia. 11.05 Giorgia Villa pronta per salire sugli staggi. 11.00 Ora la Finale alle parallele. L’Italia punta su Martina Maggio e Giorgia Villa. 10.58 Asia D’Amato HA CONQUISTATO LA MEDAGLIA D’ORO AL volteggio. L’azzurra si è imposta con la media di 13.875. Angela Andreoli si è dovuta accontentare della medaglia di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 Ora tocca subito a Martina Maggio. 11.10 Uno stupendo 14.000 (5.8 il D Score) per Giorgia Villa. Oggettivamente soltanto Martina Maggio può batterla, sembra essere in saccoccia un altro oro per l’Italia. 11.08 Eccellente esercizio di Giorgia Villa! Ottime combinazioni sugli staggi, bene lo Shapo mezzo, qualche difficoltà sui giri in impugnata finali, uscita perfettamente stoppata. Grande sorriso della bergamasca che mette nel mirino la medaglia. 11.05 Giorgia Villa pronta per salire sugli staggi. 11.00 Ora la Finale alle parallele. L’Italia punta su Martina Maggio e Giorgia Villa. 10.58HA CONQUISTATO LA MEDAGLIA D’ORO AL. L’azzurra si è imposta con la media di 13.875. Angela Andreoli si è dovuta accontentare della medaglia di ...

