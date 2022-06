LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato, Giorgia Villa e Martina Maggio tris di ori! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Tra poco la finale al corpo libero, ci saranno sempre Martina Maggio e Asia D’Amato. 12.38 Martina Maggio ha trionfato con 13.550, Asia D’Amato argento con 13.250. 12.35 Martina Maggio CONQUISTA LA MEDAGLIA D’ORO ALLA TRAVE, Asia D’Amato si mette al collo l’argento. Spettacolare doppietta italiana anche sui 10 cm dopo quella alle parallele. Attendiamo il riscontro dei punteggi. 12.30 Si è da poco conclusa la finale alla trave, attendiamo la classifica. 12.00 Per le prossime due finali vi aggiorneremo con le classifiche finali. L’Italia insegue il poker d’oro. 11.55 Sono suonati gli Inni di Mameli. Tra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Tra poco la finale al corpo libero, ci saranno sempre. 12.38ha trionfato con 13.550,argento con 13.250. 12.35CONQUISTA LA MEDAGLIA D’ORO ALLA TRAVE,si mette al collo l’argento. Spettacolare doppietta italiana anche sui 10 cm dopo quella alle parallele. Attendiamo il riscontro dei punteggi. 12.30 Si è da poco conclusa la finale alla trave, attendiamo la classifica. 12.00 Per le prossime due finali vi aggiorneremo con le classifiche finali. L’Italia insegue il poker d’oro. 11.55 Sono suonati gli Inni di Mameli. Tra ...

