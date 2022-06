LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato e Giorgia Villa trionfano tra volteggio e staggi (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 Martina Maggio e Asia D’Amato andranno a caccia delle medaglie sui 10 cm. 11.32 Ora ci sarà una piccola pausa per le premiazioni. Si ripartirà con la Finale alla trave. 11.29 Giorgia Villa HA CONQUISTATO LA MEDAGLIA D’ORO ALLE PARALLELE. La bergamasca trionfa con un perentorio 14.000. Medaglia d’argennto per Martina Maggio (13.850), bronzo alla portoghese Ana Martins (13.850). GRANDISSIMA DOPPIETTA DELL’ITALIA. 11.27 Le slovene non sono certo dei pericoli per le azzurre. 11.24 Grosso errore di Heduit nelle battute iniziali, addio sogni di gloria. Si ferma a 12.400. 11.22 Ora la francese Carolann Heduit. 11.19 E in effetti 13.850 per Ana Martins, è terza. Stesso punteggio di Maggio, ma le finisce dietro. Giorgia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34 Martina Maggio eandranno a caccia delle medaglie sui 10 cm. 11.32 Ora ci sarà una piccola pausa per le premiazioni. Si ripartirà con la Finale alla trave. 11.29HA CONQUISTATO LA MEDAGLIA D’ORO ALLE PARALLELE. La bergamasca trionfa con un perentorio 14.000. Medaglia d’argennto per Martina Maggio (13.850), bronzo alla portoghese Ana Martins (13.850). GRANDISSIMA DOPPIETTA DELL’ITALIA. 11.27 Le slovene non sono certo dei pericoli per le azzurre. 11.24 Grosso errore di Heduit nelle battute iniziali, addio sogni di gloria. Si ferma a 12.400. 11.22 Ora la francese Carolann Heduit. 11.19 E in effetti 13.850 per Ana Martins, è terza. Stesso punteggio di Maggio, ma le finisce dietro....

