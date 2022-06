L’Italia punta agli investimenti esteri con il reshoring. Ecco come: (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Italia si fa bella per le imprese straniere, puntando tutto sul reshoring. Ma facciamo un passo indietro: fenomeno opposto all’off-shoring (delolcalizzazione), il reshoring (rilocalizzazione) si traduce – in questo contesto – come una manovra di politica economica e industriale volta ad attrarre gli investimenti nel Paese e perseguire, al tempo stesso, sia una strategia di “rientro” per le aziende che in precedenza avevano delocalizzato all’estero la produzione che di “accoglienza” verso le aziende presenti negli altri Paesi e che sono intenzionate ad investire in Italia. Il fenomeno del reshoring La pandemia ha modificato gli equilibri economici del settore produttivo: l’alto costo del lavoro (come accade in Italia), unito all’emergenza ... Leggi su fmag (Di mercoledì 29 giugno 2022)si fa bella per le imprese straniere,ndo tutto sul. Ma facciamo un passo indietro: fenomeno opposto all’off-shoring (delolcalizzazione), il(rilocalizzazione) si traduce – in questo contesto –una manovra di politica economica e industriale volta ad attrarre glinel Paese e perseguire, al tempo stesso, sia una strategia di “rientro” per le aziende che in precedenza avevano delocalizzato all’estero la produzione che di “accoglienza” verso le aziende presenti negli altri Paesi e che sono intenzionate ad investire in Italia. Il fenomeno delLa pandemia ha modificato gli equilibri economici del settore produttivo: l’alto costo del lavoro (accade in Italia), unito all’emergenza ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato è d’oro al volteggio! L’Italia ora punta su Giorgia Vill… - EmilianoVerga : RT @asstel_it: Tra le notizie con #TelCoffee segnaliamo @sole24ore???? L’Italia punta alla formazione per rafforzare l’asse ricerca-impresa.… - IoNonFaccioNien : RT @asstel_it: Tra le notizie con #TelCoffee segnaliamo @sole24ore???? L’Italia punta alla formazione per rafforzare l’asse ricerca-impresa.… - fnicodemo : RT @asstel_it: Tra le notizie con #TelCoffee segnaliamo @sole24ore???? L’Italia punta alla formazione per rafforzare l’asse ricerca-impresa.… - asstel_it : Tra le notizie con #TelCoffee segnaliamo @sole24ore???? L’Italia punta alla formazione per rafforzare l’asse ricerca-… -