L’Italia al bivio dell’auto elettrica L’intervento della presidente Casellati

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono settimane roventi per l’Unione europea, non solo per le temperature estive. Mentre il Consiglio europeo sonda l’accordo sul tetto al prezzo dell’energia per contenere l’onda d’urto del conflitto tra Russia e Ucraina, altre scelte economiche epocali sono al centro dell’agenda istituzionale. Il Parlamento europeo ha votato lo scorso 8 giugno la riduzione delle emissioni di gas nocivi del 55% entro il 2030, da realizzare con la messa al bando di auto a benzina, GPL, metano e diesel a partire dal 2035. Siamo di fronte ad una transizione netta e radicale all’autoche trova pochi precedenti in altre aree del globo. È ovvio che parliamo di un obiettivo largamente condiviso. La stragrande maggioranza degli europei è favorevole a misure per limitare le emissioni nocive, per fronteggiare il cambiamento climatico e per vivere in città più salubri. Quello su cui mi ...