L’Isola dei Famosi 16 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 25 | “È finitaaaaaaa!!!”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ragazzi all’alba di fine giugno,è finita! Non mi sembra vero! Io ormai temevo di fare ferragosto in loro compagnia. Come sapevamo tra l’altro già prima del prolungamento, il vincitore è stato Nicolas Vaporidis. Non c’è stata suspance né sorpresa in questa finale, era scontato finisse così. Nicolas ha sicuramente meritato la vittoria perché è stato un grande protagonista che ha innescato un sacco di dinamiche. Io all’inizio lo tifavo fortemente, poi da un mese mi era crollato un mito. Non so mi sapeva di finto santone, di guru urlatore, un altro po’ e litigava pure con i paguri. I prolungamenti non mi stancherò mai di dirlo sono il male dei reality. La finale perfetta era fatto dai sei componenti della squadra dei cucaracha: Nicolas, Guendalina, Edoardo, Carmen, Alessandro e Nick e allora si che l’ultima puntata non sarebbe stata scontata. Per me uno tra ...