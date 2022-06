L’Inter ha annunciato il ritorno del centravanti belga Romelu Lukaku (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Inter ha confermato il ritorno in squadra del centravanti belga Romelu Lukaku dopo un solo anno passato al Chelsea. Lukaku, acquistato dalL’Inter nel 2019 per circa 80 milioni di euro e rivenduto due anni dopo al Chelsea per circa 115 Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha confermato ilin squadra deldopo un solo anno passato al Chelsea., acquistato dalnel 2019 per circa 80 milioni di euro e rivenduto due anni dopo al Chelsea per circa 115

Pubblicità

ilpost : L’Inter ha annunciato il ritorno del centravanti belga Romelu Lukaku - Venom_1908 : @Dottor_Strowman @chefastidioo_ @Inter Strowman ma Lukaku va annunciato entro l'1 per la questione del decreto senn… - Dottor_Strowman : @barellowski @chefastidioo_ @Inter Nah penso la prendano con molta calma L'armeno ha fatto le visite settimana scor… - napolista : Marotta: «Lukaku? Penso che arrivi stasera» L’amministratore delegato dell’Inter ha annunciato l’arrivo del belga… - furgeTX : @mohsospesa L'inter ad oggi non ha annunciato nessuno però no? Neanche onana. Noi di solito quando facciamo fare le… -