Limatola | esordio del gruppo di minoranza e prima proposta avanzata

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiin Consiglio Comunale per il‘Aper’, che ha preso posto, per lavolta, tra i banchi col ruolo di opposizione dopo l’esito delle ultime elezioni che hanno consacrato Domenico Parisi come sindaco del piccolo comune sannita. Convocazione per Massimiliano Marotta, Giuseppe Alois, Giuseppe Di Piro e Diana Marotta, i quattro chiamati a vestire questi panni da qui ai prossimi cinque anni. All’ordine del giorno c’era la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale, l’elezione del presidente del Consiglio, il giuramento e la composizione della giunta e poi una serie di nomine che hanno toccato anche i componenti delcapitanato da Massimiliano Marotta. Importante il ...