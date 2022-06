Liguria 77, la campagna regionale per la valorizzazione del mare (Di mercoledì 29 giugno 2022) Liguria 77, come il numero di spiagge ad aver ricevuto l’ambita bandiera blu nel 2022 (potete vedere tutte le località qui), è la nuova iniziativa estiva voluta dalla Regione Liguria per la valorizzazione di questo primato raggiunto: sono infatti 32 i comuni liguri ad aver ottenuto il riconoscimento, per un complessivo di 63 spiagge cui vanno aggiunti 14 approdi. Liguria 77 presenta la regione al prossimo Salone Nautico di Genova Liguria 77 si sviluppa attraverso 32 video, uno per ogni Comune premiato: si tratta di immagini aeree, riprese subacquee e interviste agli abitanti del luogo e ai turisti per raccontare cosa rende uniche queste località. I video verranno pubblicati già nei prossimi giorni sui canali social ufficiali di Regione Liguria e dell’Agenzia di promozione turistica ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 29 giugno 2022)77, come il numero di spiagge ad aver ricevuto l’ambita bandiera blu nel 2022 (potete vedere tutte le località qui), è la nuova iniziativa estiva voluta dalla Regioneper ladi questo primato raggiunto: sono infatti 32 i comuni liguri ad aver ottenuto il riconoscimento, per un complessivo di 63 spiagge cui vanno aggiunti 14 approdi.77 presenta la regione al prossimo Salone Nautico di Genova77 si sviluppa attraverso 32 video, uno per ogni Comune premiato: si tratta di immagini aeree, riprese subacquee e interviste agli abitanti del luogo e ai turisti per raccontare cosa rende uniche queste località. I video verranno pubblicati già nei prossimi giorni sui canali social ufficiali di Regionee dell’Agenzia di promozione turistica ...

