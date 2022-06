Libri, presentato ‘La guerra di Putin, attacco alla democrazia in Europa’ (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Un ‘istant book’, composto in soli trenta giorni, che approfondisce cause e dinamiche di una guerra definita senza paragoni per la deliberata violenza e l’uso di tecnologie di distruzione anche mai testate sui campi di battaglia; una guerra inconcepibile perché condotta per lo più con armi obsolete, in un secolo in cui economia e finanza sono le vere armi delle nazioni per raggiungere l’egemonia globale. E’ ‘La guerra di Putin – attacco alla democrazia in Europa’ (ed. Gribaudo) di Antonio Maria Costa, economista di livello internazionale, già banchiere alla Bers di Londra e vice segretario generale Onu dal 2002 al 2010, presso l’auditorium della Banca di Caraglio, in provincia di Cuneo. L’evento è stato voluto e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Un ‘istant book’, composto in soli trenta giorni, che approfondisce cause e dinamiche di unadefinita senza paragoni per la deliberata violenza e l’uso di tecnologie di distruzione anche mai testate sui campi di battaglia; unainconcepibile perché condotta per lo più con armi obsolete, in un secolo in cui economia e finanza sono le vere armi delle nazioni per raggiungere l’egemonia globale. E’ ‘Ladiin(ed. Gribaudo) di Antonio Maria Costa, economista di livello internazionale, già banchiereBers di Londra e vice segretario generale Onu dal 2002 al 2010, presso l’auditorium della Banca di Caraglio, in provincia di Cuneo. L’evento è stato voluto e ...

