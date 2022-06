L’ex giocatore del Chelsea spiega perché Romelu Lukaku ha fallito in Premier League

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-28 23:31:06 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Glen Johnson ha discusso del motivo per cuinon ha avuto successo alla scorsa stagione.è tornato alla scorsa estate, riportando i Blues a quasi 100 milioni di sterline. Ma con ilreduce da un trionfo in Champions, un grande attaccante sembrava essere l’ultima cosa di cui avevano bisogno per competere davvero in cima allaancora una volta. E mentreha soddisfatto quei criteri sulla carta dopo una campagna di grande successo e titolata con l’Inter, il suo 2021/22 è stato un completo disastro. Annuncio 18+. ...