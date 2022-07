L' Europarlamentare di Fratelli d' Italia Carlo Fidanza indagato per corruzione

Pubblicità

Brescia. Si difende Giovanni Acri , ex consigliere comunale a Brescia, indagato dalla procura di Milano, insieme con l'did'Italia, Carlo Fidanza, con l'accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Per gli inquirenti Acri avrebbe dato le dimissioni dal suo ruolo in Loggia, il ...ITALIA - Carlo Fidanza , l'did'Italia che si era autosospeso dopo l'inchiesta Lobby nera, e Giovanni Francesco Acri, ex consigliere comunale di Brescia risultano indagati dalla procura di Milano per ...L'ex consigliere di Fdi avrebbe lasciato il posto in Loggia in cambio dell'assunzione del figlio da parte dell'europarlamentare Carlo Fidanza ...L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza avrebbe convinto un consigliere comunale di Brescia a dimettersi per fare spazio a un suo fedelissimo. Fidanza, 45 anni e originario di San Benede ...