L'Europa resta a secco di gas. Regno Unito come la Russia: pronto lo stop alle forniture (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Regno Unito interromperà le forniture di gas all'Europa continentale in caso di gravi carenze. A rivelarlo è il Financial Times: “L'interruzione dei cosiddetti gasdotti di interconnessione sarebbe una delle prime misure previste dal piano di emergenza per il gas del Regno Unito, che potrebbe essere attivato da National Grid se le forniture dovessero diminuire nei prossimi mesi”. Le aziende europee del gas hanno fatto appello al Regno Unito affinché collabori con l'UE e hanno avvertito che la chiusura degli interconnettori potrebbe ritorcersi contro di loro in caso di carenza prolungata. La Gran Bretagna importa grandi volumi di gas dal continente soprattutto in inverno. “Raccomanderei assolutamente che il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilinterromperà ledi gas all'continentale in caso di gravi carenze. A rivelarlo è il Financial Times: “L'interruzione dei cosiddetti gasdotti di interconnessione sarebbe una delle prime misure previste dal piano di emergenza per il gas del, che potrebbe essere attivato da National Grid se ledovessero diminuire nei prossimi mesi”. Le aziende europee del gas hanno fatto appello alaffinché collabori con l'UE e hanno avvertito che la chiusura degli interconnettori potrebbe ritorcersi contro di loro in caso di carenza prolungata. La Gran Bretagna importa grandi volumi di gas dal continente soprattutto in inverno. “Raccomanderei assolutamente che il ...

