L' eurodeputato Fidanza indagato per corruzione

MediasetTgcom24 : Eurodeputato Fidanza indagato per corruzione dalla procura di Milano #fidanza #nucleodipoliziaeconomico-finanziari… - Simo252525 : RT @AnselmoDelDuca: Carlo #Fidanza, eurodeputato di #FdI, indagato per corruzione. “Sono sorpreso, nessun illecito”. Pare che l’indagine si… - AnselmoDelDuca : Carlo #Fidanza, eurodeputato di #FdI, indagato per corruzione. “Sono sorpreso, nessun illecito”. Pare che l’indagin… - dariochierchia : RT @HuffPostItalia: L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Fidanza indagato per corruzione - luciavitaglian1 : RT @HuffPostItalia: L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Fidanza indagato per corruzione -

...di ufficio perchè quest'ultimo si sarebbe dimesso dalla sua carica per far posto a un altro esponente di FdI in cambio dell'assunzione del proprio figlio come assistente parlamentare di. Nell'...... ritenuto appartenente alla corrente politica dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo. In cambio avrebbe ottenuto l'assunzione del figlio nello staff dello stesso. Per ...Perquisito a Brescia ex consigliere comunale: per l’accusa avrebbe ceduto la sua poltrona in cambio dell'assunzione del figlio ...La procura di Milano ha aperto una inchiesta per corruzione sulle dimissioni del consigliere comunale di Brescia Giovanni Acri, che secondo l'accusa sarebbero avvenute per far posto a Giangiacomo Carl ...