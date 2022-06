L’eurodeputato Carlo Fidanza (FdI) indagato per corruzione (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza, già indagato nell'ambito dell'inchiesta Lobby nera, è indagato per ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Le attività investigative riguardano, secondo quanto riferito in una nota del procuratore capo di Milano Marcello Viola, un esponente politico che, secondo l'ipotesi accusatoria al vaglio delle indagini, si sarebbe dimesso dalla carica di consigliere comunale a Brescia ricevendo in cambio l'utilità rappresentata dall'assunzione del proprio figlio quale assistente parlamentare dell'eurodeputato. Il procedimento penale versa in fase di indagini preliminari."Ho appreso con sorpresa di questa indagine, che pare riprendere i contenuti di un esposto anonimo depositato alla Procura di Brescia nell`ottobre 2021, pochi giorni dopo la trasmissione ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'eurodeputato di Fdi, giànell'ambito dell'inchiesta Lobby nera, èper ipotesi diper atti contrari ai doveri di ufficio. Le attività investigative riguardano, secondo quanto riferito in una nota del procuratore capo di Milano Marcello Viola, un esponente politico che, secondo l'ipotesi accusatoria al vaglio delle indagini, si sarebbe dimesso dalla carica di consigliere comunale a Brescia ricevendo in cambio l'utilità rappresentata dall'assunzione del proprio figlio quale assistente parlamentare dell'eurodeputato. Il procedimento penale versa in fase di indagini preliminari."Ho appreso con sorpresa di questa indagine, che pare riprendere i contenuti di un esposto anonimo depositato alla Procura di Brescia nell`ottobre 2021, pochi giorni dopo la trasmissione ...

