Letti a castello sui voli economy | la geniale trovata di Air New Zealand

Pubblicità

globalistIT : - lautipatico : RT @ICazzotti: Quindi noi dobbiamo SquidGammare 2 punte per mettere dentro Dybala. La juve invece può mettere a centrocampo Di Maria, Pogba… - CensuraFreemind : RT @ICazzotti: Quindi noi dobbiamo SquidGammare 2 punte per mettere dentro Dybala. La juve invece può mettere a centrocampo Di Maria, Pogba… - biscone69 : RT @ICazzotti: Quindi noi dobbiamo SquidGammare 2 punte per mettere dentro Dybala. La juve invece può mettere a centrocampo Di Maria, Pogba… - ICazzotti : Quindi noi dobbiamo SquidGammare 2 punte per mettere dentro Dybala. La juve invece può mettere a centrocampo Di Mar… -

LaGuida.it

verranno inseriti negli aerei che coprono tratte a lungo raggio....in economy di sdraiarsi e fare un pisolino in piccole celle comuni in stile letto ac he ... sebbene il costo della prenotazione per una sessione di quattro ore in uno deinon sia stato ... Nei documenti c'è la storia del paese e del suo castello - La Guida La compagnia darà ai passeggeri che viaggiano in economy la possibilità di riposarsi per quattro ore in delle cabine comuni. I letti a castello verranno inseriti negli aerei che coprono tratte a lungo ...La novità sta già facendo il giro del mondo tra gli appassionati viaggiatori. Air New Zealand consentirà presto ai suoi passeggeri in economy di sdraiarsi e fare un ...