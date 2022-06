Letizia di Spagna, fascino irresistibile e gioielli da mille e una notte al gala (Di mercoledì 29 giugno 2022) Letizia di Spagna, insieme a suo marito Felipe, ha accolto a Palazzo i capi di Stato che partecipano al vertice Nato, offrendo loro una sfavillante cena di gala. La Reina ha sfoggiato tutto il suo charme con un sofisticato abitino nero che esaltava il suo fisico scolpito e l’abbronzatura perfetta. E per dare un tocco di sfarzo, ha osato coi suoi brillanti. Infondo è pur sempre la Sovrana e se non indossa lei gioielli da mille e una notte, chi può permetterselo? Letizia di Spagna e il vertice Nato In questi giorni l’agenda di Letizia di Spagna è molto fitta. Prima del meeting della Nato infatti ha intrattenuto Jill Biden, arrivata a Madrid domenica 26 giugno. La Reina e la First Lady hanno visitato il centro spagnolo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 giugno 2022)di, insieme a suo marito Felipe, ha accolto a Palazzo i capi di Stato che partecipano al vertice Nato, offrendo loro una sfavillante cena di. La Reina ha sfoggiato tutto il suo charme con un sofisticato abitino nero che esaltava il suo fisico scolpito e l’abbronzatura perfetta. E per dare un tocco di sfarzo, ha osato coi suoi brillanti. Infondo è pur sempre la Sovrana e se non indossa leidae una, chi può permetterselo?die il vertice Nato In questi giorni l’agenda didiè molto fitta. Prima del meeting della Nato infatti ha intrattenuto Jill Biden, arrivata a Madrid domenica 26 giugno. La Reina e la First Lady hanno visitato il centro spagnolo ...

