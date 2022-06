"Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati", rivela una fonte vicina alla coppia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una fonte vicina a Leonardo DiCaprio e Camila Morrone ha rivelato che, secondo le informazioni in suo possesso, i due si sarebbero lasciati dopo il 25esimo compleanno della modella. Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sarebbero recentemente lasciati secondo quanto rivelato dal sito di gossip Deux Moi, sul quale sono state condivise delle informazioni diffuse negli ultimi giorni da una fonte anonima vicina alle due star. La coppia è stata vista insieme per l'ultima volta lo scorso maggio mentre Leo e Camilla passeggiavano su una spiaggia a Malibu in compagnia dei Al Pacino e alcuni ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 giugno 2022) Unahato che, secondo le informazioni in suo possesso, i due si sarebberodopo il 25esimo compleanno della modella.si sarebbero recentementesecondo quantoto dal sito di gossip Deux Moi, sul qualestate condivise delle informazioni diffuse negli ultimi giorni da unaanonimaalle due star. Laè stata vista insieme per l'ultima volta lo scorso maggio mentre Leo e Camilla passeggiavano su una spiaggia a Malibu in compagnia dei Al Pacino e alcuni ...

