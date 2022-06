L’emergenza sono i poveri. Parla il sociologo Domenico De Masi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Professor Domenico De Masi, sociologo del lavoro tra i più accreditati in Italia, il Movimento, dopo la scissione di Luigi Di Maio, si può dire, secondo lei, finito? “Non credo proprio”. Da dove a suo parere deve e può ripartire? “Dalle necessità e dalla situazione del Paese. Ci sono 5 milioni e mezzo di poveri assoluti e 7 milioni di poveri relativi. Ci sono dunque quasi 13 milioni di poveri e nessun partito c’è a difenderli e a dar loro voce. L’unico a dar loro ascolto e voce era stato il Pci di Enrico Berlinguer. Se vogliono ripartire i Cinque Stelle devono farlo da qui, da una situazione a sinistra del Pd non al centro che è affollatissimo, peraltro. Sembra che stiano tutti lì, anche Luigi Di Maio”. Che prospettive ha il nostro Welfare? “Non certo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) ProfessorDedel lavoro tra i più accreditati in Italia, il Movimento, dopo la scissione di Luigi Di Maio, si può dire, secondo lei, finito? “Non credo proprio”. Da dove a suo parere deve e può ripartire? “Dalle necessità e dalla situazione del Paese. Ci5 milioni e mezzo diassoluti e 7 milioni direlativi. Cidunque quasi 13 milioni die nessun partito c’è a difenderli e a dar loro voce. L’unico a dar loro ascolto e voce era stato il Pci di Enrico Berlinguer. Se vogliono ripartire i Cinque Stelle devono farlo da qui, da una situazione a sinistra del Pd non al centro che è affollatissimo, peraltro. Sembra che stiano tutti lì, anche Luigi Di Maio”. Che prospettive ha il nostro Welfare? “Non certo ...

