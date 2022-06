Lega del Filo D’Oro: «Ecco cosa manca ancora per garantire i diritti delle persone sordocieche» (Di mercoledì 29 giugno 2022) I diritti delle persone sordocieche sono ancora molto lontani da un riconoscimento dignitoso e giusto. Ecco perché, in occasione della V Giornata Nazionale che si celebra il 27 giugno, la Lega del Filo d’Oro e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti invitano tutti a una riflessione urgente sulla Legge 107/2010 “Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche”. ancora oggi, infatti, ci sono alcune incongruenze nel testo di legge che impediscono a un numero notevole di sordociechi di essere riconosciuti tali. Leggi anche › Centri estivi, per i bimbi disabili «non c’è posto». È boom di denunce di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 giugno 2022) Isonomolto lontani da un riconoscimento dignitoso e giusto.perché, in occasione della V Giornata Nazionale che si celebra il 27 giugno, ladeld’Oro e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti invitano tutti a una riflessione urgente sulla Legge 107/2010 “Misure per il riconoscimento deialle”.oggi, infatti, ci sono alcune incongruenze nel testo di legge che impediscono a un numero notevole di sordociechi di essere riconosciuti tali. Leggi anche › Centri estivi, per i bimbi disabili «non c’è posto». È boom di denunce di ...

