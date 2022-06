Le industrie culturali possono essere fattore di cambiamento: nasce “EIT Culture & Creativity” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il CNR ha pubblicato un nuovo comunicato stampa con cui informa della nascita della comunità pubblico–privata per le industrie culturali e Creative in Europa, ovvero il progetto EIT Culture & Creativity Si tratta di una partnership che è stata presentata in occasione della Call europea dell’EIT ed è risultata vincente tra le cinque proposte pervenute L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il CNR ha pubblicato un nuovo comunicato stampa con cui informa della nascita della comunità pubblico–privata per lee Creative in Europa, ovvero il progetto EITSi tratta di una partnership che è stata presentata in occasione della Call europea dell’EIT ed è risultata vincente tra le cinque proposte pervenute L'articolo proviene da Consumatore.com.

