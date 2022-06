(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilrusso nella città ucraina di, avvenuto il 27 giugno 2022, ha scatenato la diffusione di notizie false e infondate come quella del(??????), simbolo di quanto accaduto, «chiuso definitivamente» prima ancora di essere distrutto (ne parliamo qui). Un’altra teoria diffusa dagli organi della disinformazione russa, in questo caso dal sito di bufale War on Fakes (ne parliamo qui e qui), sostengono che i due missili lanciati avrebbero colpito uno stabilimento industriale e uno scalo ferroviario, mentre ilsi sarebbe incendiato a causa della propagazione delle fiamme. Secondo altri, l’unico punto colpito sarebbe una struttura industriale vicino a un laghetto, molto lontano dal...

Il bombardamento russo nella città ucraina di Kremenchuk , avvenuto il 27 giugno 2022 , ha scatenato la diffusione di notizie false e infondate come quella del centro commerciale Amstor (), simbolo di ...... scortati dalle forze. Si ritiene che ci fossero circa 600 soldati all'interno dell'... ma per la libertà contro la schiavitù, per la verità contro la, per la vita contro la morte, per ... Le falsità filorusse sul bombardamento a Kremenchuk e il centro commerciale Amstor