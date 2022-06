Lazio Milinkovic Savic, Tare a Londra: il Chelsea pensa alle contropartite (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il futuro di Milinkovic Savic al Chelsea? I rumors continuano ad inseguirsi visto che Tare si trova a Londra Il futuro di Milinkovic Savic al Chelsea? Ancora offerte ufficiali non ne sono arrivate in casa Lazio, ma il fatto che Tare sia a Londra non fa altro che alimenTare le voci. I Blues vorrebbero il centrocampista e nell’affare potrebbero inserire il terzino Emerson Palmieri e Loftus Cheek, due giocatori graditi da Sarri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il futuro dial? I rumors continuano ad inseguirsi visto chesi trova aIl futuro dial? Ancora offerte ufficiali non ne sono arrivate in casa, ma il fatto chesia anon fa altro che alimenle voci. I Blues vorrebbero il centrocampista e nell’affare potrebbero inserire il terzino Emerson Palmieri e Loftus Cheek, due giocatori graditi da Sarri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

