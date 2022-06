Lazio: assistenza psico-oncologica per pazienti con tumore, Regione prima ad approvare legge (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge regionale n.191 del 17 ottobre 2019 che promuove l'istituzione dei servizi di assistenza psico-oncologica negli ospedali della Regione e la presenza obbligatoria della figura dello psiconcologo all'interno del team multidisciplinare che si occupa della presa in carico del paziente oncologico e onco-ematologico. L'aula consigliare ha approvato all'unanimità e la Regione Lazio diventa così la prima a istituire per legge questo tipo di servizi. È un traguardo importante per le decine di migliaia di persone che hanno ricevuto una diagnosi di tumore in Italia e necessitano di supporto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio Regionale delha approvato la proposta diregionale n.191 del 17 ottobre 2019 che promuove l'istituzione dei servizi dinegli ospedali dellae la presenza obbligatoria della figura delloncologo all'interno del team multidisciplinare che si occupa della presa in carico del paziente oncologico e onco-ematologico. L'aula consigliare ha approvato all'unanimità e ladiventa così laa istituire perquesto tipo di servizi. È un traguardo importante per le decine di migliaia di persone che hanno ricevuto una diagnosi diin Italia e necessitano di supporto ...

