Lazio, accordo raggiunto per Cancellieri, domani le visite mediche e la firma (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si è conclusa con lo sprint la trattativa tra Lazio e Verona per Cancellieri: ai gialloblu 7 milioni più bonus accordo raggiunto tra la Lazio e l’Hellas Verona per Cancellieri. Nel giro di poche ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, le due squadre hanno trovato un accordo. Ai veronesi andranno 7 milioni più 1.5 di bonus. Il calciatore sarà domani a Roma per le visite mediche e la firma con i biancocelesti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si è conclusa con lo sprint la trattativa trae Verona per: ai gialloblu 7 milioni più bonustra lae l’Hellas Verona per. Nel giro di poche ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, le due squadre hanno trovato un. Ai veronesi andranno 7 milioni più 1.5 di bonus. Il calciatore saràa Roma per lee lacon i biancocelesti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Lazio, accordo raggiunto per Cancellieri, domani le visite mediche e la firma - infoitsport : Cancellieri, accordo raggiunto con la Lazio: al Verona circa 8 milioni - saltandpepper90 : CLAMOROSO ?? Done deal! È fatta per #Cancellieri alla #Lazio! I biancocelesti hanno trovato l’accordo con il… - mimmo_gabrieli : @anna_volante @ninabecks1 @robertalombardi @fattoquotidiano @GiuseppeConteIT E questa è colei con cui hanno fatto l… - vocelaziale : CALCIOMERCATO LAZIO ?? È fatta per #Cancellieri alla #Lazio? I biancocelesti hanno trovato l’accordo con il… -