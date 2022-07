Pubblicità

Ore 18.20 Ucraina: colloquio, focus su sicurezza alimentare Il ministro degli Esteri russo Sergeiha avuto una conversazione telefonica con il segretario generale delle ...Il ministro degli Esteri russo Sergeiha avuto una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio. Lo riporta Ria Novosti. Si è discusso - viene spiegato - del problema della sicurezza ... Lavrov e Guterres: colloqui telefonico per parlare della sicurezza alimentare The Russian Defence Ministry, while announcing the withdrawal from Snake Island, called it a “goodwill gesture” and linked it to the crisis of food security.In a statement, Russian Foreign Ministry said Lavrov reaffirmed Moscow's commitment to continuing further work aimed at reducing the threats of food crisis in coordination with the United Nations.