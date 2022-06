Lavoro: giovani vs anziani, per il 62% bloccano carriera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Lavoratori giovani vs lavoratori anziani: il 62% tra gli under 35 ritiene che gli over 50 blocchino le loro carriere. E il 59% è anche convinto che l’unica speranza per ‘crescere’, ad oggi, sia quella di andare all’estero. L’alternativa d’altra parte apre spazi solo alla ‘rassegnazione’ se il 18% dei ventenni italiani di oggi guardano già alla pensione come ad un obiettivo ‘irraggiungibile’, rispetto al 10% di quelli europei. A tratteggiare un quadro del conflitto intergenerazionale 4.0 è il rapporto dell’Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, realizzato da Demos&Pi e Fondazione Unipolis. Il Lavoro, e ancora di più l’offerta e la sua qualità, restano anche in generale tra i nodi economici di casa nostra: solo 1 italiano su 3, rispetto al 49% registrato in Europa, infatti, è soddisfatto delle opportunità che offre il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Lavoratorivs lavoratori: il 62% tra gli under 35 ritiene che gli over 50 blocchino le loro carriere. E il 59% è anche convinto che l’unica speranza per ‘crescere’, ad oggi, sia quella di andare all’estero. L’alternativa d’altra parte apre spazi solo alla ‘rassegnazione’ se il 18% dei ventenni italiani di oggi guardano già alla pensione come ad un obiettivo ‘irraggiungibile’, rispetto al 10% di quelli europei. A tratteggiare un quadro del conflitto intergenerazionale 4.0 è il rapporto dell’Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, realizzato da Demos&Pi e Fondazione Unipolis. Il, e ancora di più l’offerta e la sua qualità, restano anche in generale tra i nodi economici di casa nostra: solo 1 italiano su 3, rispetto al 49% registrato in Europa, infatti, è soddisfatto delle opportunità che offre il ...

