L’assalto a Capitol Hill? Meglio di una serie tv

Trasformare le udienze sulla rivolta del Campidoglio in una potente TV New York Times, di Michael S. Shmidt, Luke Broadwater e Maggie Haberman, pag. 5 Per la prima volta da quando Trump è diventato presidente, c'è una chiarezza di messaggio e una storia importante che viene raccontata". Il Congresso trova un nuovo modo di svelare gli sforzi di Trump per tenersi stretta la presidenza La tipica udienza del Congresso degli Stati Uniti è caratterizzata da un'ammucchiata di dichiarazioni prolisse – ciò che alcuni potrebbero considerare blaterare. Ci sono scambi aspri e partigiani che possono oscurare la sostanza. Le presentazioni visive tendono ad essere accompagnate da un cavalletto. L'audience televisiva è in gran parte su C-SPAN, la rete televisiva via cavo senza scopo di lucro. Ma l'audizione congressuale è stata completamente, anche se forse temporaneamente, ridefinita nell'ultimo ...

